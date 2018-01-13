وصفة رئيس الفيليبين.. العلكة تُسكّن آلام الظهر!

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كشَف الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي، الذي يُعرَف عنه أنّه يمضَغ العلكة باستمرار، حتى في الاجتماعات الرسمية، أنّ هذه العادة تساعده على تسكين آلام ظهره.

ودوتيرتي، البالغ من العمر 72 عاماً، والذي وصَل إلى سدّة الرئاسة عام 2016، مختلف عن نظرائه بالكثير من العادات والسلوك، مِثل حديثِه المباشر من دون مواربة وألفاظِه النابية وملابسِه الغريبة، وأيضاً مضغ العلكةِ باستمرار.

وعلّقَ دوتيرتي على هذه العادة، وقال مازحاً إنّ أفضلَ هديةٍ يمكن أن يتلقّاها على أفعاله هي العلكة، لأنّها «تُسكّن آلامي». وألمحَ بذلك إلى أنّه مصاب بمشاكل في العمود الفقري، من دون أن يعطي أيّ تفصيل.

وكان مقطعٌ مصوَّر يَظهر فيه دوتيرتي وهو يمضَغ العلكة في لقاءٍ مع نظيره الصيني، شي جينبينغ، أثارَ هلعاً لدى السلطات اليابانية التي تعتني كثيراً بشؤون البروتوكول، وذلك قبل لقاءٍ له مع الأمبراطور أكيهيتو.

وفي العام 2016، أثارَت صورةٌ له مع ملك كمبوديا، ظهرَ فيها وأكمامُه مطويّة وياقةُ قميصِه مفتوحة، انتقاداتٍ على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما نَقلت وسائل الإعلام الكمبودية حينها.