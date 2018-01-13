بالصورة - ترامب اشترى صمت ممثلة اباحية بـ130 الف دولار!؟

A + A -

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، تقريرا قالت فيه إن محامي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دفع مبلغاً مالياً من ستة خانات لنجمة الأفلام الإباحية، ستيفاني كليفورد المعروفة باسم "دانيلز العاصفة،" مقابل صمتها قبل الانتخابات الرئاسية العام 2016.

الى ذلك وبحسب موقع قناة "سي ان ان" الاميركية فقد نفى محامي ترامب، مايكل كوهين، هذه الأنباء في بيان له قائلاً إن الرئيس الأميركي "ينفي بشدة" دون التطرق لموضوع المبلغ المالي المدفوع والبالغ 130 ألف دولار وفقا لتقرير وول ستريت جورنال.

من جهتها نفت كليفورد هذا الامر وقالت في بيان لها : "الأنباء حول تلقي أموال مقابل صمتي، كاذبة، وإذا تلقيت أموالا فصدقوني ما كنتم لتعلموا عنها عبر الأخبار بل عبر كتابي، والحقيقة أن هذه الأخبار غير صحيحة."

وتجدر الاشارة الى ان ترامب كان اتهم من العديد من النساء في السابق لا سيما خلال السباق الى البيت الأبيض ومنذ توليه الرئاسة، بالتحرش أو بملامسات لا اخلاقية تعود الى سنوات مضت.