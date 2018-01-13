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آخر ليلة من هذا شهر.. ستحبس الأنفاس

13
JANUARY
2018
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سيشهد آخر يوم في شهر يناير الجاري ليلة تحبس الأنفاس، حيث سنكون على موعد مع ثلاث ظواهر كونية، وفق ما ذكره موقع "فوربس".
 
ويترقب علماء الفلك، أواخر هذا الشهر، ثلاث ظواهر هي القمر العملاق والقمر الأزرق والكسوف الكلي للقمر. 
 
 
وشهدت ليلة رأس السنة ظهور "القمر العملاق"، الذي أطلقت عليه أيضا ناسا اسم "القمر الذئب"، وذلك بعدما ظهر بشكل واضح، على اعتبار أنه يبلغ أقرب نقطة له من الأرض.
 
وكانت ناسا قالت آنذاك إن القمر العملاق سيعاود الظهور مرة أخرى نهاية هذا الشهر.
 
كما ستتميز ليلة 31 يناير، بظاهرة نادرة، وهي أول كسوف كلي للقمر الأزرق منذ 150 عاما. ووصفت ناسا الظاهرة بـ"القمر الأزرق الدموي العظيم".
 
وسيشهد يوم 31 من شهر مارس المقبل هو الآخر ظهور القمر الأزرق.
 
وظاهرة الأقمار الزرقاء تحدث كل عامين ونصف العام في المتوسط، ولكن آخر كسوف كلي للقمر الأزرق حدث في أواخر عام 1866.
 
والقمر الأزرق هو الاسم الذي يطلق على القمر الكامل الثاني في الشهر الميلادي.
 
ومن المنتظر أن تحظى هذه الظواهر "الفريدة" بإعجاب وتتبع واسعين، كما سيحرص عدد كبير من المصورين على توثيق اللحظة.
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