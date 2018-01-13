بعد أول زيارة طبية للرئيس.. ماذا عن صحة ترامب؟

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نقل البيت الأبيض، مساء الجمعة، عن طبيب الرئيس الأميركي أن دونالد ترامب البالغ من العمر 71 عاما هو "بصحة ممتازة"، وذلك إثر أول زيارة طبية يقوم بها الرئيس منذ وصوله إلى السلطة قبل نحو عام.

وقضى ترامب نحو 3 ساعات مع أطباء عسكريين في مركز والتر ريد الطبي العسكري في منطقة بيثيسدا بولاية ماريلاند، وقال جاكسون إن الفحص "كان جيدا بشكل استثنائي".

وأضاف في بيان مقتضب وزعه البيت الأبيض "الرئيس بصحة ممتازة وأنا أتطلع للكشف عن بعض التفاصيل يوم الثلاثاء".

وسيحدد البيت الأبيض ما سينشره من بيانات الفحص الطبي. علمان أن ترامب ليس مجبرا على نشر أي معلومات، ولا يوجد نموذج محدد لشكل الفحص الطبي الرئاسي. ومن المتوقع أن يتلقى جاكسون أسئلة من الصحفيين بشأن النتائج يوم الثلاثاء.

وأوضح البيت الأبيض أن فحص ترامب لم يتضمن اختبارا نفسيا. وشملت نتائج الفحوص الطبية التي خضع لها رؤساء سابقون بيانات بسيطة مثل الوزن وضغط الدم ومستوى الكوليسترول.

وأثناء حملة ترامب لتولي الرئاسة أذاع تقريرا من طبيبه الخاص في نيويورك قال فيه إنه سيكون "أكثر من انتخب للرئاسة تمتعا بالصحة".