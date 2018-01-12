living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فتاة تطلب المساعدة على تويتر للعثور على شابٍ وسيم قبَّلته على برج إيفل.. وهذه كل معلوماتها عنه

12
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كانت جوليانا كوراليس، البالغة من العمر 18 عاماً، من ولاية كاليفورنيا، في رحلةٍ مدرسية إلى العاصمة الفرنسية باريس، حين قطعت على نفسها عهداً بالتمتُّع بقُبلةٍ على قمة المَعلم الشهير.

وفي اليوم الأخير من الرحلة، تمكَّن أصدقاء جوليانا من العثور على رجلٍ مستعد لتقبيلها، بعدما شرحوا له التحدِّي الذي كانت تخوضه.

وصحيحٌ أنَّ عدسة الكاميرا التقطت هذا العناق الرومانسي، لكن جوليانا غادرت قبل أن تحظى بفرصةٍ لمعرفة أي تفاصيل أخرى عن الرجل، باستثناء أن اسمه الأول غافن، وموطنه ولاية تكساس الأميركية، بحسب صحيفة The Sun البريطانية.

فلجأت إلى موقع تويتر وأطلقت حملةً على الإنترنت؛ لاكتشاف هوية رجلها الغامض "الطويل الجميل للغاية".

وكتبت: "قبَّلتُ هذا الرجل على قمة برج إيفل، وأشعر بأسفٍ بالغ؛ لأنَّني لم أحصل على رقم هاتفه، هل يمكن أن تساعدني يا تويتر؟".

وبعد استغاثتها، تفاعل مستخدمو الإنترنت مع طلبها بحماسة، وحاولوا محاولاتٍ يائسة للعثور على هذا الفاتن المجهول، عبر الإنترنت.

إذ نشرت إحدى مستخدمات تويتر تغريدةً، قالت فيها: "ذهب إلى برج إيفل مع أمه! يجب أن تتزوجيه يا فتاة. أتمنى لكِ حظاً طيباً. أنا أعيش في كاليفورنيا، ولكن إذا وجدتُه، فسأرسله إليكِ".


وكتبت مستخدمةٌ أخرى: "ساعِد هذه الفتاة في إيجاد ذلك الشاب (مع أنَّني أشعر بالغيرة؛ لأنَّه وسيمٌ للغاية- أمزح بالطبع).. ساعدها -يا إلهي- في العثور عليه".
ولم يخذلها مستخدمو الإنترنت؛ إذ سرعان ما حاول العديد منهم مساعدتها في إيجاد غافن عبر الشبكات الاجتماعية.

ولكن، من المؤسف لجوليانا -التي تمكَّنت في نهاية المطاف من معرفة مزيدٍ من المعلومات عنه كما أرادت- أنه اتضح أن فاتنها الغامض قد يكون مرتبطاً بفتاةٍ أخرى.

وكتبت جوليانا ردَّ فعلها على هذه الأخبار المُحزنة في تغريدةٍ، قالت فيها: "أرى أنكم تمكنتم من العثور على غافن يا رفاق، وعرفتم ما إذا كان مرتبطاً بفتاةٍ أخرى أم لا.. أود فقط أن أشكر الجميع للعثور عليه ودعمي بشدة".

وأضافت: "رجاءً يا رفاق، لا تسبِّبوا إزعاجاً له أو لأمه، فلا أريد أن تفسد حياتهما كثيراً".

ربما لم تنتهِ القصة نهايةً سعيدة، لكنَّ الناس سرعان ما أعربوا عن دعمهم للقصة، والحب الذي كان من الممكن أن يعيشاه.

إذ قالت إحدى مستخدمات تويتر عبر تغريدةٍ: "أود فقط أن أقول إنَّه قد لا يظل مرتبطاً بصديقته فترة طويلة".
وكتبت أخرى: "يا للحسرة يا رجل! كنت أتمنى أن تنتهي هذه القصة الواقعية نهايةً سعيدة على غرار قصص ديزني الخيالية".

بينما قالت مستخدمةٌ أخرى على الموقع نفسه: "ماذا بكم يا رفاق؟! هذه قصة لطيفة حقاً. إنَّه شابٌ فاتن وافق على طلبها من دون أن يقصد إيذاءها. لا أعتبر ذلك خيانةً لصديقته، ولا شك في أن أمه وافقت على ذلك. ليست هناك مشكلة".

المصدر: هاف بوست عربي

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout