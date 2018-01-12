بعد أول زيارة ملكية.. ميغان ماركل تغلق حساباتها على التواصل الاجتماعي!

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أعلن قصر كينغستون الملكي إغلاق خطيبة الأمير هاري، ميغان ماركل، جميع حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك وإنستغرام وتويتر بشكل نهائي، في خطوة مفاجئة بعد أول زياة ملكية لها إلى لندن مع الأمير هاري إثر خطوبتها.

ويأتي ذلك بعد إغلاق ماركل أيضاً موقعها الالكتروني الخاص بأخبار اللايف ستايل والموضة "The Tig" في نيسان الماضي.

وحرصت سفيرة الأممم المتحدة ماركل على توجيه كلمات الشكر والامتنان لمتابيعها في الفترة الماضية، بعدما بلغ عدد متابعيها على إنستغرام 1.9 مليون متابع، و350 ألف على تويتر، و880 ألف على فيسبوك.

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