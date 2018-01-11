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صورة التلميذ ذي الشعر المتجمد تثير تعاطفا هائلا

11
JANUARY
2018
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أثارت صورة تلميذ صيني يغطي الثلج شعره المتجمد، إعجابا وتعاطفا واسعين على منصات التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى ما يتحمله الطفل من مشقة في سبيل الدراسة.
 
وبحسب ما نقلت سكاي نيوز، فإن الطفل، الذي لا يتجاوز عمره ثمانية أعوام، يقطع مسافة 4.5 كيلومتر يوميا حتى يصل إلى مدرسته الابتدائية في إقليم يونان، في درجة حرارة تتدنى إلى 9 تحت الصفر.
 
وتستغرق رحلة الطفل وانغ فومان إلى المدرسة، ساعة من الزمن، ويصل في أيام الشتاء إلى الفصل وقد تجمد الثلج على شعره وحاجبيه ورموشه.
 
ويعمل والدا الطفل في مدن بعيدة عن بيت الأسرة، وتركا ابنهما بجانب جدته وأخته الكبرى حتى تتوليا رعايته، في منطقة زاوتونغ القروية.
 
وأثنى معلقون على الطفل واعتبروه "مناضلا" في سبيل التحصيل العلمي، إذ لم يمنعه البرد من الذهاب للمدرسة، بخلاف كثيرين أتيحت لهم الفرصة ولم يبذلوا جهدا كافيا.
 
من ناحيته، قال الطفل فومان إنه يشعر بالبرد حين يذهب إلى المدرسة لكن الأمر ليس صعبا بالنسبة إليه، كما قال بأنه يحلم أن يتمكن يوما من زيارة العاصمة بكين.
 
وأضاف أنه يأمل أن يصبح ضابط شرطة، لأن الضباط يستطيعون، بحسب قوله، أن يلقوا القبض على الأشخاص السيئين.
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