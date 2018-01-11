نهاية ترامب اقتربت.. والدليل "كتاب"

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وجدت كوريا الشمالية مادة جيدة لمهاجمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهي كتاب مايكل وولف المدوي الجديد "نار وغضب".

وذكرت صحيفة رودونغ سينمون الرئيسية في كوريا الشمالية، الخميس، أن مبيعات الكتاب تعكس ما تسميه "المشاعر المتصاعدة بسرعة ضد ترامب في المجتمع الدولي".

وقالت إن شعبية الكتاب "تنبئ بنهاية ترامب السياسية"، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

والصيف الماضي، هدد ترامب بإطلاق العنان "لنار وغضب لم يشهده العالم من قبل"، مما أثار استجابة غاضبة من كوريا الشمالية.

وتبادل ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون منذ ذلك الحين التهديدات القاسية بالحرب والإهانات الشديدة ضد بعضهما البعض.

ووصف ترامب كيم بأنه "رجل صاروخي" في "مهمة انتحارية"، بينما وصف كيم ترامب بأنه "أميركي خرف معتوه".