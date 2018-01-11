living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عالم يحل لغز "الجسم المضيء" في السماء فجر الاثنين

11
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تزامن إعلان فقدان قمر صناعي للمخابرات الأميركية بعد إطلاقه باستخدام صاروخ "فالكون 9"، مع حدث آخر غامض في السودان، حيث شوهد جسم مضيء في سماء العاصمة الخرطوم فجر الاثنين.
 
وربط البروفيسور الهولندي المتخصص في الأقمار الصناعية وعلوم الفضاء ماركو لانغبروك، بين الحدثين، مرجحا أن يكون الصاروخ الذي أطلقته شركة "سبيس إكس" حاملا القمر الصناعي "زوما"، هو ذاته الجسم المضيء الذي شوهد في السودان.
 
وأطلق الصاروخ "فالكون 9" ليل الأحد من قاعدة كيب كنافيرال في ولاية فلوريدا، وعلى متنه القمر الصناعي، إلا أن الأخير فقد ويعتقد أنه تحطم أو سقط في البحر بعد أن فشل في الانفصال عن الصاروخ، حسب تصريحات مسؤولين أميركيين.
 
والتقط لانغبروك تصريحات المسؤولين، ووضعها جنبا إلى جنب مع مشهد الجسم المضيء، الذي رآه سكان العاصمة السودانية ووثقه بالصورة طيار هولندي كان يقود طائرة متجهة من أمستردام إلى جوهانسبرغ.
 
وقال الطيار بيتر هورستينك إنه شاهد جسما مضيئا وغريبا فوق سماء الخرطوم قبل فجر الاثنين بالتوقيت المحلي.
 
وأضاف أنه "رأى من النافذة الأمامية لمقصورة القيادة ضوءا يميل إلى اللون الأخضر واعتقد أنه انعكاس ضوئي فقط، قبل أن ينتبه للجسم المضيء الذي كان يسير ببطء فوق طائرته في اتجاه الجنوب، محاطا بضوء أخضر مشع"، مؤكدا انه استمر في مشاهدته لنحو 3 دقائق.
 
أما ما جعل لانغبروك يربط بين الحدثين، فهو مراجعته لمسار الصاروخ المفترض، الذي كان فوق السودان في الوقت ذاته تقريبا.
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout