واشنطن تغير اسم شارع السفارة الروسية..

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أطلقت السلطات المحلية في العاصمة الأميركية، الخميس، اسم معارض روسي، اغتيل في موسكو، على الشارع الذي تقع فيه السفارة الروسية، الأمر الذي أثار استياء نواب روس، ووصفه أحدهم بـ"الخدعة القذرة".

وصوت مجلس مدينة واشنطن العاصمة على تغيير اسم الشارع أمام مقر السفارة، ليكون اسمه بوريس نيمتسوف، المعارض الروسي المقتول بالرصاص بالقرب من الكرملين في 2015.وقال المجلس، في بيان له، إن قرارا بالإجماع صدر بتغيير الاسم لتكريم "ناشط الديمقراطية القتيل".

وأضاف المجلس أن القرار استهدف بصورة خاصة "الجزء من شارع ويسكنسن ليكون اسمه بوريس نيمستوف".

وفي المقابل انتقد سياسيون روس هذه الخطوة، ووصفها أحد أعضاء البرلمان الروسي بأنها "خدعة قذرة".

ونقلت وكالة إنترفاكس عن رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي قوله: "السلطات الأميركية تريد على وجه التحديد ممارسة خدعة قذرة أمام مقر السفارة الروسية".

بينما قال ديمتري نوفيكوف من الحزب الشيوعي: "السلطات الأميركية ماضية قدما في لعبتها بالتدخل في الشؤون الداخلية الروسية".

وكانت جانا ابنة المعارض الشهير للرئيس الروسي فلاديمير بوتن سافرت إلى واشنطن مطلع ديسمبر الماضي دعما لتغيير اسم الشارع.

واغتيل نيمتسوف بالرصاص، في فبراير 2015، بينما كان يسير عائدا إلى منزله بعد خروجه من مطعم في موسكو.

ودانت السلطات الروسية، في 2017، 5 رجال من الشيشان في جريمة قتل المعارض الروسي، لكن عائلته ومؤيديه يعتقدون أن الشخص الذي أمر بالقتل لا يزال طليقا.