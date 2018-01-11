سرقة مجوهرات بالملايين في سطو مسلح على فندق ريتز باريس

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قالت الشرطة الفرنسية إن لصوصاً مسلحين بالفؤوس سرقوا يوم أمس الأربعاء، مجوهرات تصل قيمتها لأكثر من خمسة ملايين دولار من متجر في فندق ريتز باريس الشهير.



ونفذ خمسة لصوص عملية السطو في الفندق الفاخر بعد ظهر الأربعاء، وألقي القبض على ثلاثة منهم فيما لاذ اثنان بالفرار. ولم تقع أي إصابات.

وقال مصدر بالشرطة: «الخسارة كبيرة للغاية ولم تقدر بعد»، وتكهن مصدر آخر بأن الخسارة تقدر بنحو 4.5 مليون يورو (5.38 مليون دولار)، مشيراً إلى استعادة حقيبة ربما تحتوي على جزء من المسروقات.



وافتتح فندق ريتز باريس عام 1898، وكان أول فندق في العاصمة الفرنسية يوفر الكهرباء في جميع أدواره وفي دورات المياه بداخل الغرف.

ونزل مشاهير في الفندق مثل مصممة الأزياء كوكو شانيل، والمؤلف مارسيل بروست، كما كان يرتاده الكاتب الأمريكي الشهير إرنست هيمنجواي.



وقضت الأميرة البريطانية الراحلة ديانا آخر ليلة لها في فندق ريتز قبل مقتلها في حادث سيارة مع دودي الفايد ابن الملياردير المصري محمد الفايد الذي يملك الفندق.



وليست جرائم السطو المسلح على متاجر المجوهرات بغريبة على شوارع باريس الفاخرة قرب ساحة فندوم بوسط باريس حيث يقع فندق ريتز.