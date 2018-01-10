6 نبوءات تاريخية تحققت لنوستراداموس.. ماذا قال عن ترامب؟

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نشرت "إندبندنت" في مدونتها "انديميديا" تقريرا حول نبوءات "نوستراداموس" التي تحققت، وهو طبيب فرنسي ومنجّم من القرن السادس عشر، وكتب أكثر من ألف توقع حول مستقبل العالم لمئات السنوات في المستقبل.



وأشارت الصحيفة الى أن "نوستراداموس سمّى تلك التوقعات بالـ"النبوءات" وكتبها على شكل قصائد كل منها مؤلف من أربعة أبيات. ونشرت في عشرة أجزاء، أشير إلى كل منها على أنه "قرن".



ويُعتقد بعد وفاته في عام 1566 بمئات السنين بأن "نوستراداموس" تنبأ بعدة أحداث عالمية مثل: الثورة الفرنسة، الحرب العالمية الثانية، هجمات 11 أيلول 2001 في نيويورك.



وفاة هنري الثاني



قال نوستراداموس شعرا إن: شبلا سيتغلب على أسد، في ساحة القتال، وفي معركة واحدة، سيقلع عينيه من خلال قفص ذهبي، جرحان يشكلان جرحا ثم يموت ميته قاسية.



ومات الملك هنري الثاني عام 1559 بعد أن قتله جابرايل دي منتغمري خلال مبارزة ودية بالرماح. وكان مرسوم على ترس كل منهما أسد، وطارت شظية من رمح منتغمري فدخلت عينه، واخترقت الأخرى خده وبقي عشرة أيام حتى مات.



صعود هتلر



كتب "نوستراداموس" شعرا يقول: من أعماق غرب أوروبا سيلد طفل لعائلة فقيرة، وبلسانه سيأسر جيشا عظيما وستزيد شهرته في اتجاه الشرق.



ولد أدولف هتلر في 20 نيسان 1889 في غرب أوروبا، وانتقل إلى ألمانيا بعد عدة سنوات وذاع صيته بسبب خطاباته النارية.



القنبلة الذرية



كتب "نوستراداموس" يقول: بالقرب من البوابات وداخل مدينتين ستكون هناك كوارث لم يُرَ مثلها من قبل، مجاعة وطاعون، ويُقتل الناس بالحديد ويجأرون لله كي ينقذهم.



وقامت أميركا في آب 1945 بإلقاء القنبلة الذرية على مدينتي هيروشيما وناجازاكي في اليابان.



هجمات 11 أيلول



كتب "نوستراداموس" شعراً: نار تزلزل الأرض تخرج من مركزها، ستسبب هزات حول المدينة الجديدة، وستتصارع صخرتان كبيرتان لفترة طويلة وستلون أريثوسا (من آلهة الإغريق وتعني الماء) نهرا آخر بالأحمر.



دونالد ترامب



كتب نوستراداموس شعرا: العظيم الوقح الجريء، سينُتخب قائدا للجيش، الجرأة في خصومته، والجسر مكسور، والمدينة خافتة من الخوف.



فهل في ذلك مبالغة؟ أم قد يكون هو؛ خاصة أنه بالإضافة لكونه الرئيس فإن ترامب أيضا القائد العام للقوات المسلحة.



ضعف الغرب



كتب "نوستراداموس" يقول: يعلو مرتين وينخفض مرتين، سيضعف الشرق الغرب أيضا، خصمه بعد عدة معارك، يلاحقه البحر سيفشل في وقت الحاجة.



قد يكون في ذلك إشارة للتوتر القائم بين أميركا وروسيا.