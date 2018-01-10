رائد فضاء يكشف عن ظاهرة عجيبة: زاد طولي بمقدار 9 سنتيمترات في 3 أسابيع فقط!

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قال رائد فضاء ياباني إن طوله زاد بمقدار 9 سنتيمترات بعد قضائه 3 أسابيع في محطة الفضاء الدولية، في ظاهرة مرتبطة بالسفر إلى مناطق انعدام الجاذبية.

وكتب نوريشيغي كاناي صاحب الـ41 عاما الذي يقوم بأول رحلة له إلى الفضاء، على "تويتر": "قمنا بقياس أطوالنا بعد وصولنا. لقد زاد طولي بمقدار 9 سنتيمترات. أنا أنمو كالنباتات في 3 أسابيع فقط".

كاناي مازحا، في تغريدة من محطة الفضاء الدولية التي تقع على بعد نحو 400 كيلومتر فوق الأرض: "لم أكبر بهذا الشكل منذ كنت في المدرسة. أنا قلق قليلا لأن مقعدي قد لا يناسب طولي في رحلة العودة"، المقررة في يونيو المقبل.

وعادة ما تزيد أطوال رواد الفضاء بمقدار سنتيمترين إلى 5 سنتيمرات خلال رحلاتهم خارج الأرض بسبب انعدام الجاذبية، مما يسمح لفقرات العمود الفقري بالتمدد بنسبة قليلة.

وبمجرد الوصول إلى الأرض، تعود أجساد رواد الفضاء إلى طولها الطبيعي.