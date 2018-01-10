عمره 80 عاما.. ويسطو على بنك

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أعلنت السلطات السويسرية إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 80 عاما بتهمة السطو على بنك بالقرب من مدينة لوسرن.

وقال الادعاء في مقاطعة لوسرن، الثلاثاء، إن الرجل الذى اعتقل اعترف بجريمة السرقة في ميغان في ديسمبر الماضي.

ولم يتم الكشف عن اسم المشتبه فيه وفقا لقوانين الخصوصية، ولم تتوفر تفاصيل أخرى على الفور.

وفي وقت السرقة، أفرجت الشرطة عن صورة للمشتبه به وهو يرتدي قناعا أسود، ويمسك حقيبة بلاستيكية زرقاء بها الأموال التي سرقها من المصرف قبل أن يهرب سيرا على الأقدام.

ولم يتضح ما إذا كان الرجل مسلحا، وما هي كمية الأموال التي هرب بها، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".