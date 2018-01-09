نجاة طائرة ركاب سودانية من كارثة مروعة

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نجت طائرة ركاب سودانية متجهة للإمارات وعلى متنها 103 راكب، من كارثة مروعة إثر اندلاع حريق في قمرة القيادة بعد دقائق من الإقلاع.

وقال المتحدث باسم مطار الخرطوم، محمد المهدي عبدون، لوكالة أنباء السودان الرسمية: "تعرضت طائرة الخطوط الجوية العربية المتجهة لمطار الشارقة في دولة الإمارات، لحريق داخل الكابينة بعد مرور دقائق من إقلاعها من مطار الخرطوم".

وتابع المهدي عبدون "أبلغ سلطات مطار الخرطوم بنشوب حريق، وتمت السيطرة عليه بوساطة طاقم الطائرة فى الجو، وبعدها هبطت الطائرة بسلام في مطار الخرطوم، وتم إنزال جميع الركاب البالغ عددهم 103".

وأضاف "قامت الوحدات المختصة في المطار بمباشرة إجراءاتها لمعرفة أسباب الحريق، ثم عاودت الطائرة رحلتها إلى مطار الشارقة".

ولم يتم إلى الآن إعلان سبب اندلاع الحريق.

المصدر: سبوتنيك