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رائد الفضاء الياباني ازداد طولا 9 سم في الفضاء !

9
JANUARY
2018
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أعلن رائد الفضاء الياباني نوريشيج كاناي، أن طوله ازداد 9 سم خلال الأسابيع الثلاثة التي قضاها في المحطة الفضائية الدولية.

وكتب في تغريدة على تويتر: "اليوم لدي رسالة بالغة الأهمية". لقد خضعت لفحص طبي مع قياس البارامترات الفيزيائية والمقاييس الجسدية وتبين أن قامتي ازدادت بمقدار 9 سنتيمترات. هكذا ازداد طولي خلال 3 أسابيع فقط".

وأضاف رائد الفضاء الياباني القول، أن قامته لم تنم بهذه الطريقة منذ المدرسة الثانوية، وأنه بات يشعر بالقلق إزاء ما إذا كان سيستطيع لاحقا التمدد براحة في مقعده في المركبة الفضائية المأهولة "سويوز".

تجدر الإشارة إلى أن أجسام رواد الفضاء تنمو عادة بمقدار 1-2 سم بسبب انعدام الجاذبية الأرضية في الفضاء.

وكان رائد الفضاء الياباني نوريشيج كاناي قد وصل إلى المحطة الفضائية الدولية مع أفراد الطاقم الآخرين على متن المركبة الفضائية المأهولة "سويوز م س-07" يوم 19 ديسمبر 2017.

روسيا اليوم
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