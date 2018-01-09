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فرنسا أحبطت 20 اعتداء في 2017

9
JANUARY
2018
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أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، الاثنين، أن السلطات الأمنية أفشلت تنفيذ 20 اعتداء عام 2017، معتبرا أنه لا توجد منطقة يمكن القول إنها بمنأى تماما عن الاعتداءات.
وقال الوزير الفرنسي في حديث مع صحيفة "لو بروغريه": "تم إحباط تنفيذ 20 اعتداء في فرنسا عام 2017. ذلك يعني أن اليقظة واجبة في كل مكان"، مضيفا: "لا توجد منطقة اليوم يمكن أن نقول إنها بمنأى تماما" عن خطر الاعتداءات.
 
وكانت أجهزة مكافحة الإرهاب الفرنسية كشفت في السابع من نوفمبر الماضي اعتقال 10 أشخاص في فرنسا وسويسرا، كانوا يتبادلون تعليقات متشددة "مقلقة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين أن عملية الاعتقال هذه لها علاقة باعتقال صبي كان يريد شن هجوم بالسكين في فرنسا.
 
وفي نهاية ديسمبر اعتقل شاب في الحادية والعشرين من العمر وامرأة في الـ19، من دون أن تكون هناك علاقة بين الاثنين، وذلك للاشتباه بعزمهما على ارتكاب اعتداءين.
 
وكان الشاب ينوي مهاجمة عسكريين، في حين أن المرأة كان تستعد لتنفيذ اعتداء، حسب مصدر قريب من الملف.
 
ومنذ السابع من يناير 2015 أوقعت الاعتداءات المتشددة في فرنسا 241 قتيلا.
 
وخلال عام 2017 تبنى تنظيم داعش مسؤولية تنفيذ اعتداءين في فرنسا، الأول في 20 أبريل في جادة الشانزليزيه في باريس، والثاني في الأول من أكتوبر في محطة سان شارل في مدينة مرسيليا في جنوب شرق فرنسا، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.
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