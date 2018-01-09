دمر "الصراف الآلي" لأنه أعطاه أكثر مما يستحق!

A + A -

اعتاد المسؤولون عن البنوك مواجهة غضب العملاء عند حدوث خطأ يسفر عن إعطائهم أقل من مستحقاتهم، وعندما يأخذ العميل أكثر مما يستحق عن طريق الخطأ إما أن يكون خلوقًا ويعيد ما ليس من حقه، أو ينسحب في هدوء كأن شيئًا لم يكن.

وفاجأ شاب أمريكي يدعى مايكل أوليكسيك، يبلغ من العمر 23 عامًا، الجميع عندما قام بتوجيه اللكمات لماكينة صراف آلي محدثًا تلفيات كبيرة بها، بحجة أنها صرفت له نقودًا أكثر مما ينبغي له، حسبما ذكر موقع فلوريدا توداي الأمريكي.

واتهمته شرطة مدينة كوكاو بولاية فلوريدا، بتخريب منشآت عامة، بعد أن تسبب في تلفيات لماكينة الصراف الآلي قدرت بـ5 آلاف دولار، إذ كشفت التحقيقات عن التقاط كاميرات المراقبة صورًا له أثناء ارتكابه الجريمة وتخريبه للماكينة.

وحاول الشاب التواصل مع البنك التابعة له ماكينة الصراف الألي المدمرة كي يعتذر لمدير البنك عما بدر منه موضحًا أنه ما فعل ذلك إلا لغضبه من الماكينة التي صرفت له الكثير من الأموال التي لم يكن يعرف ماذا سيفعل بها.