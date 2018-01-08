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حلقت شعرها لدعم مرضى السرطان.. فتلقت "عقوبة قاسية"

8
JANUARY
2018
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تلقت فتاة، تبلغ من العمر 14 عاما، عقوبة قاسية بعدما حلقت شعرها لدعم مرضى السرطان، وفق ما ذكرته صحيفة "الميرور" البريطانية.
 
وقامت نيما بالدوين بحلق شعرها الأشقر الطويل لجمع المال لإحدى الجمعيات التي تصنع "باروكة" (الشعر المستعار) لمرضى السرطان.
 
لكن بدلا من أن تتلقى الإشادة من معلميها في أكاديمية مونتس باي في بريطانيا، جرت معاقبتها من خلال "عزلها" في المدرسة.
 
وقالت أمها، 32 عاما "لقد عوقب بشكل غير عادل.. تفاجأت عندما أخبرتني أنها تريد فعل ذلك خلال عيد الميلاد.. أعتقد أن هذا هو الأمر الأكثر شجاعة."
 
وأضافت "هذا فعل شجاع من ابنتي، خصوصا أن عمرها لا يتعدى 14 عاما، وفي هذا العمر يكون للشعر مكانة خاصة عند الفتيات".
 
من جهتها، تصر إدارة المؤسسة على ضرورة احترام القواعد، حيث قالت المديرة سارة ديفي "سياسة سلوك المدرسة تم نشرها قبل سنوات عدة ولا يجب خرقها بأي حال من الأحوال".
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