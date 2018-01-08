فازا بأكثر من مليار دولار في سحب يانصيب

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فاز أميركيان بفارق يومين بأكثر من مليار دولار في سحب يانصيب "باوربول"، وفق ما أعلن مسؤولون، وهو المبلغ الأكبر خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة في تاريخ الولايات المتحدة.

وفاز شخص من نيوهامبشر (شمال شرق الولايات المتحدة) بمبلغ 560 مليون دولار، في حين كان شخص آخر فاز قبل يومين بـ450 مليونا في فلوريدا (جنوب شرق).

وبيعت البطاقة الرابحة في نيوهامبشر في مدينة ميريماك الصغيرة البالغ عدد سكانها 25 الف نسمة، على ما أفاد المسؤولون في اليانصيب.

أما البطاقة الرابحة في فلوريدا فقد بيعت في متجر في مدينة بورت ريتشي الصغيرة.

ولم يكشف عن هوية الفائزين بعد.