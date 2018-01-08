living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توقف قلبها لتسع دقائق.. والمعجزة تتدخل

8
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توقف قلب ستايسي تشرشل عن الخفقان لمدة أكثر من 9 دقائق في المستشفى الذي دخلت إليه مصابة بأزمة روبوية حادة، وهي فترة كفيلة بإعلان وفاتها.
 
لكن بدا أنه لا يزال للسيدة البريطانية، التي تبلغ من العمر 47 عاما، رصيد من الحياة عندما تمكن الطاقم الطبي من إعادة القلب إلى الخفقان مرة أخرى، ليتبدل حال عائلتها من حزن واستعداد للفراق إلى سعادة بالمعجزة التي تحققت.
 
ورغم أن مستشفى بيندرفيلد في مقاطعة ويكفيلد البريطانية، كانت قد تصدرت العناوين الأسبوع الماضي عندما التقطت امرأه صور للمرضى وهم ملقون على الأرض في أروقة المستشفى، فإن ستايسي أثنت على الطاقم الطبي الذي أنقذ حياتها.
 
وقالت السيدة التي كتب لها عمر جديد: "لم أستطع أن أقول ما يكفي من كلمات الامتنان"، حسبما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.
 
وقد تم نقل ستايسي إلى المستشفى في نوفمبر بعد أن لاحظ ابنها كونور البالغ من العمر 17 عاما، بأن مستويات الأكسجين في دمها آخذة في الانخفاض.
 
وهرعت الأسرة بستايسي، وهي تقول لزوجها "سأموت" قبل أن تتوقف نبضات قلبها لاحقا.
 
وحارب الأطباء والممرضون لإنقاذ حياتها، وتمكنوا من إنعاشها بعد تسع دقائق ونيف، لكنهم أخبروا أسرتها بأن عليهم أن يستعدوا للأسوأ.
 
وقالت ستايسي "تحدثوا مع زوجي وطلبوا منه ان يحضر الأصدقاء والعائلة".
 
وأضافت: "قالوا له إن الدماغ قد يموت بحلول الصباح".
 
ووضعت ستايسي في غيبوبة صناعية، لتبدأ في الإفاقة بعد ثلاثة أسابيع والتعافي وتنعم ببداية العام الجديد وسط عائلتها.
 
والأم، التي ولدت مع عيوب خلقية في العمود الفقري ليست غريبة على مستشفيات الرعاية الصحية في يوركشاير لكنها تقول أنها لا تملك غير الثناء على الطواقم الطبية الذين يتلقون الانتقادات القاسية.
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout