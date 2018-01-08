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11 شخصا لقوا حتفهم في معركة دامية في "مدينة الخشخاش".. ماذا يحصل في المكسيك؟

8
JANUARY
2018
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أفاد مسؤولون حكوميون بأن 11 شخصا لقوا حتفهم في معركة بالأسلحة النارية على مشارف منتجع أكابولكو السياحي في المكسيك بين سكان بلدة صغيرة وقوة شرطة محلية.
 
ووقع تبادل إطلاق النار في منطقة لا كونسيبسيون الزراعية إلى الجنوب مباشرة من أكابولكو بعدما اعتقلت عناصر من الشرطة المحلية شابا بسبب سلوك غير منضبط خلال احتفالات بالبلدة صباح الأحد.
 
وقتل 8 من السكان في المعركة.
 
وقال روبرتو ألفاريز المسؤول بجهاز أمن الدولة للصحفيين إنه بعد أن دخل  جنود من الجيش وأفراد من الشرطة الحكومية البلدة في وقت لاحق قتلوا بالرصاص 3 من عناصر الشرطة المحلية بعدما قاوموهم.
 
واعتقلت السلطات 30 فردا آخرين من الشرطة المحلية الذين سمح لهم مسؤولو الحكومة بالعمل في البلدة الصغيرة.
 
وأكابولكو هي أكبر مدينة في ولاية جويريرو الواقعة بجنوب المكسيك، التي تعد من أكثر الولايات التي تشهد غيابا للقانون فضلا عن كونها مركزا لإنتاج الخشخاش الذي يصنع منه الهيروين.
 
وتغذي الحروب بين عصابات المخدرات العنف في الولاية.
 
ومنتجع أكابولكو من أشهر منتجعات المكسيك السياحية ويقصده نجوم هوليوود منذ عقود.
 
بيد أن الصراعات بين عصابات المخدرات والجريمة ألقت في السنوات القليلة الماضية بظلال قاتمة على أكابولكو التي تصنف الآن ضمن أكثرالمدن في العالم التي تشهد حوادث قتل.
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