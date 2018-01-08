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فرنسا تحيي ذكرى ضحايا «شارلي إيبدو»

8
JANUARY
2018
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 أحيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في احتفال تأبين مهيب أمس، ذكرى 17 شخصاً قتلوا في هجمات في باريس قبل ثلاثة أعوام، كانت بمثابة الموجة الأولى من سلسة هجمات دامية شنها متشددون في فرنسا. وفي «موجة» استمرت ثلاثة أيام في كانون الثاني (يناير) 2015 ، قتل مسلحون صحافيين ورسامين يعملون في مجلة «شارلي إيبدو» الأسبوعية الساخرة وعناصر من الشرطة ومتسوّقين في متجر يهودي.

ووقف ماكرون بجانب آن إيدالغو رئيسة بلدية باريس وعدد من رجال الشرطة في زيهم الرسمي وصحافيين من «شارلي إيبدو» في صمت أمام المبنى القديم للمجلة، حيث وضعت أكاليل زهر لإحياء المناسبة.

وبدأت مراسم التأبين أمس في المقر القديم للمجلة حيث قتل الشقيقان سيد وشريف كواشي برشاشات 11 شخصاً. وتُليت أسماء الضحايا قبل وضع الأكاليل، ومن بينها إكليل باسم ماكرون وإيدالغو.

وأقيم تأبين مماثل في موقع قريب قتل فيه أحد المسلحين شرطياً من مسافة قريبة، وآخر في متجر يهودي (أميدي كوليبالي) حيث قتل مهاجم ثالث أربعة أشخاص.

الحياة
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