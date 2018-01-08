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بالفيديو - فرار قرويين مع بدء ثوران بركان في بابوا غينيا الجديدة

8
JANUARY
2018
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 قالت وسائل إعلام إن بركانا بجزيرة نائية في بابوا غينيا الجديدة بدأ يقذف رمادا في الجو، مما أرغم أكثر من 500 شخص على الفرار.

وكان من المعتقد أن بركان كادوفار على الساحل الشمالي في بابوا غينيا الجديدة خامدا إلى أن بدأ بالثوران في الخامس من يناير كانون الثاني.

وقال تشيني أوبرايان من مركز داروين للرماد البركاني "هناك انبعاث مستمر للرماد البركاني في الوقت الحالي"، مضيفا أن الرماد المنبعث لا يسبب خطرا على الطيران بعد، ولكن أي تغيير في اتجاه الرياح قد يؤثر على العمل في مطار ويواك.

وقالت مؤسسة ساماريتان الخيرية للطيران ومقرها الولايات المتحدة التي تشغل طائرات مائية تعمل في مناطق نائية في بابوا غينيا الجديدة، إنه تم إجلاء جميع سكان الجزيرة ولم تقع خسائر في الأرواح، "ليس لدينا أي تفاصيل بعد عن المكان الذي توجهت إليه الأسر، ونأمل أن نحصل على مزيد من المعلومات قريبا".

روسيا اليوم
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