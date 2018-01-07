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تويتر يرفض حذف حساب دونالد ترامب

7
JANUARY
2018
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قال موقع تويتر إنه لن يحظر حسابات زعماء العالم "المثيرة للجدل" وسط مطالبات بحذف حساب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وفي مدونتها، قالت الشركة، الجمعة، إن وجود تويتر يهدف "إلى خدمة الحوار على المستويين العالمي والعام ودفعه إلى الأمام"، ولذلك لن تحذف الشركة محتويات زعماء العالم المنتخبين.

وجاء إعلان الشركة بعدما كتب ترامب تغريدات مثيرة للجدل بشأن كوريا الشمالية وتهديدها، وهو ما دفع كثيرين للمطالبة بحظره من الموقع الاجتماعي.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال ترامب في حسابه على تويتر: "زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قال إن زر القنبلة النووية على مكتبه طوال الوقت."

وأضاف: "هل يخبره أحد من المسؤولين في نظامه المنهك والجائع أنني أيضا أمتلك زرا نوويا، لكنه أكبر وأقوى من زره".

وقالت شركة تويتر إنه بعد "نقاش طويل بشأن الشخصيات السياسية وزعماء على العالم على تويتر"، فإن وجود الموقع "يهدف إلى خدمة الحوار على المستويين العالمي والعام ودفعه إلى الأمام."

وأضافت: "زعماء العالم المنتخبون يلعبون دورا محوريا في ذلك الحوار بسبب تأثيرهم الهائل على مجتمعنا".

ومضت الشركة قائلة إن "حظر أي زعيم من تويتر أو إزالة تغريداتهم المثيرة للجدل، سيخفي معلومات مهمة كان يجب على الناس رؤيتها والنقاش حولها."

وشدد موقع تويتر على أنه يعمل جاهدا ليكون حياديا من خلال "وضع مصالح الجماهير في الاعتبار أولا".

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