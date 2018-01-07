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واشنطن: جدد الرئيس الاميركي دونالد ترمب الاحد هجومه على كتاب صدر الجمعة بشأن البيت الأبيض في عهده شكك في أهليته للمنصب، فيما سارع حلفاء الثري الجمهوري للدفاع عنه واعتبره احدهم "عبقريا في السياسة".

ويبذل البيت الابيض جهدا كبيرا للتصدي للصورة السلبية التي رسمها الصحافي مايكل وولف عن ترمب في كتابه بعنوان "فاير اند فيوري" الذي نشر الجمعة ويتضمن الكثير من التفاصيل حول إدارة الرئيس الجمهوري.

وعلق ترمب على موقع تويتر صباح الاحد بان الكتاب الذي حقق اعلى نسبة مبيعات على موقع امازون بعيد صدوره "كتاب كاذب لمؤلف فاقد للمصداقية بالكامل"، بعدما صوره وولف في كتابه كشخص لامبال وغير متزن يبدي مؤشرات فقدان فعلي للذاكرة.

وكان الرئيس الاميركي رد بالامس على ايحاء وولف بان ترمب ينقصه الاتزان بالتأكيد على انه "عبقري شديد الاتزان".

والاحد سخر المستشار السياسي لدى ترمب ستيفن ميلر من الكتاب مصرا على ان الرئيس في الواقع "عبقري في السياسة"، وذلك اثناء مقابلة مع شبكة سي ان ان.

واكد ميلر ان وولف "كاتب هراء لكتاب هراء...ليس الا كوما من القمامة". كما استهدف زميله سابقا في البيت الابيض ستيف بانون الذي يعتقد أنه مصدر اساسي لمعلومات الكتاب ووصفه بانه "حاقد" و"بعيد عن الواقع".

ودافع وولف عن عمله الاحد وقال لقناة ان بي سي انه لم يخرق اي اتفاق بشأن عدم نشر معلومات في ما نقله في الكتاب، لكنه رجح الا يكون ترمب اعتبر الساعات الثلاث بالإجمال التي أكد امضاءها معه بمثابة مقابلات.

كما تحدث عن قلق كبير في البيت الابيض من احتمال إزاحة ترمب من منصبه لعدم الأهلية، على ما يجيز التعديل الـ25 للدستور ولو بصعوبة.

ونقل وولف ان المساعدين في البيت الابيض كرروا بشكل شبه يومي "ما زلنا لم نبلغ مستوى التعديل الـ25".

لن ينجح

رفضت السفيرة الاميركية الى الامم المتحدة نيكي هايلي هذه الفكرة وأكدت لقناة ايه بي سي ألا أحد في البيت الابيض "يشكك في اتزان الرئيس" وألمحت الى ان وولف شخص قادر على "الكذب من أجل المال والسلطة".

لكن وولف أصر على انه لم يبدأ مشروع الكتاب مع انحياز مسبق او اجندة ضد ترمب.

وقال "كان ليسعدني لو كتبت هنا رواية معاكسة ان +دونالد ترمب، هذا الرئيس غير المتوقع، سينجح في النهاية+. لكن القصة فعليا ليست كذلك ولن ينجح. الأمر أسوأ مما توقع الجميع".

في هذه الأثناء اصر مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) مايك بومبيو في مقابلة على قناة فوكس الاخبارية الاحد، على ان الصورة التي رسمها وولف لترمب "أوهام محضة لا غير".

ونفى بومبيو أن يكون الرئيس لامباليا وعاجزا عن التعامل مع ملفات سياسية معقدة، مؤكدا انه "ملتزم ويفهم التعقيدات ويطرح أسئلة صعبة على فريقنا في السي آي ايه"، لافتا الى انه "مستهلك متعطش" لمعلومات الوكالة.

كما اضاف ان ترمب "أهل تماما" وانه من "السخف" الايحاء بعكس بذلك.

تغطية هستيرية

لكن في مؤشر محتمل الى حساسية البيت الابيض بشأن الكتاب وجه ميلر هجوما لاذعا اثناء سجال اتخذ حدة غير معهودة مع محاوره في سي ان ان، جيك تابر.

فعندما حاول تابر مساءلة ميلر بشأن عمله مع بانون تحولت المقابلة إلى تبادل للمقاطعات والاتهامات.

ووصف ميلر مضيفه بانه "متعال" و"خبيث" واتهم سي ان ان بالقيام "بتغطية سلبية هستيرية معادية لترمب" و"بإعلام خاطئ محرج الى حد هائل".

وبعدما حاول كل من الرجلين التغطية على كلام الاخر تكرارا، انهى تابر الحوار وقال "اعتقد انني اهدرت الكفاية من وقت مشاهدي. شكرا ستيفن"، وحول اهتمامه عن ميلر الذي كان يواصل الكلام، لاعلان الضيف التالي.

في الوقت نفسه لم يكن كتاب وولف متسامحا مع ميلر، فقال ان الأخير "كان يفترض ان يكون المفكر في الفريق لكنه جاهل بشدة. وكان يفترض ان يكون خبيرا في التواصل، لكنه استعدى الجميع تقريبا".

غير ان اداء ميلر الهجومي في المقابلة لقي استحسان ترمب.

وقال الرئيس في تغريدة بعيد بث المقابلة ان "جيك تابر من اخبار سي ان ان الكاذبة دُمر للتو في مقابلته مع ستيفن ميلر من إدارة ترمب. شاهدوا الكراهية والتحيز لدى هذا التابع في سي ان ان!"