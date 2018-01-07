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"محمد" ثالث أكثر الأسماء انتشارا بين مواليد فيينا!

7
JANUARY
2018
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كشفت نتائج الإحصائيات الرسمية لعام 2017 في النمسا، أن اسم "محمد" هو ثالث أكثر الأسماء رواجا بين الذكور المولودين في العاصمة فيينا عام 2017، بعد كل من "ألكسندر" و"ماكسيميليان".

أفادت بذلك صحيفة "كرونين زيتونغ" اليومية النمساوية، مشيرة إلى أن وجود اسم "محمد" في مقدمة قائمة أسماء المواليد الأكثر انتشارا في فيينا يعد "تغيرا ثقافيا" في البلاد.

ووفق الصحيفة، فإنه بصفة عامة لم يحصل اسم "محمد" على المرتبة الثالثة، لكن بعد جمع كل الهجاءات المختلفة التي يكتب بها الاسم، ومن بينها "Muhamed"، و"Mohamad"، و"Muhammad"، حل الاسم في تلك المرتبة.

وبلغ عدد من حملوا اسم "ألكسندر" 175، و"ماكسيميليان" 161، و"محمد" 159، حسب المصدر ذاته.

وأوضحت الإحصائية أنه على صعيد تسمية الفتيات، جاء اسم "صوفيا" في المرتبة الأولى، تبعه كل من "سارة" و"آنّا".
واستقبلت النمسا نحو 90 ألفا من طالبي اللجوء خلال عام 2015؛ ما يمثل أكثر من 1 بالمائة من عدد سكانها الذي يبلغ حاليا نحو 8 ملايين و623 ألف نسمة.

ويذكر في هذا السياق، أن اسم "محمد" دخل قائمة أسماء الـ10 الأكثر شعبية للأطفال في إنكلترا وويلز في المملكة المتحدة، متجاوزا وليام وجيمس ودانيال، وغيرها من الأسماء الشائعة تاريخيا في البلاد، وفقا لبيانات من وكالة الإحصاء الوطنية البريطانية.

Al-Jadeed
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