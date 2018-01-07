living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مولع بالتسميات ولا يحفظ جميلا لأحد - دونالد ترمب... رئيسٌ يُّدمر رجاله قبل الخصوم

7
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


جواد الصايغ-
 يُلاحظ ان الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحترف إطلاق الألقاب والتسميات على الشخصيات السياسية المُعارضة له أو حتى تلك التي تؤيده، فمنذ بداية حملته الانتخابية وصولا الى فوزه برئاسة أميركا لم يبخل الرئيس بوصف على أي شخص سواء عمل معه او ضده.

كما يبيّن شريط الأحداث أن الرئيس لا يحفظ جميلاً لأحد، ويعتبر أن النجاحات التي عرفتها حملته الانتخابية تحققت بفضله أولا وأخيرا، وهولا يجد حرجاً في الإنتقاص من قيمة مساعديه علنًا من أجل اثبات نجوميته.

دور هامشي

عندما تسلّم ستيفن بانون دفة الانتخابات صيف عام 2016 كانت أوضاع حملة ترمب تشبه سفينة مليئة بالثقوب التي تتسرب عبرها المياه، عمل الرجل لاصلاح ما يُمكن إصلاحه، ولكن عندما بدات الصحافة العالمية تتحدث عن دور بانون في نجاح ترمب، خرج الرئيس ليقول إن دور مساعده كان هامشيا، مستعيدا شريطًا انتصاراته في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

كاذبون

جورج بابادوبولوس تحول بين عام وآخر بنظر ترمب من الرجل الممتاز الذي يعمل في حقل الطاقة والنفط، ومستشاره في الحملة، إلى متطوع عادي وشخص كاذب عندما اصبح تحت مجهر تحقيقات روبرت مولر، حتى مستشاره السابق للأمن القومي، وأحد حلفائه، مايكل فلين لم ينجُ من لسان الرئيس الذي قال انه طرده من منصبه بسبب كذبه.

غشاشة ومجنون وحمقاء

التسميات موضوع آخر يتميز بها ترمب، والجدير بالذكر ان أحدًا لا يمكنه اكتساب صفة إيجابية، فمنذ أيام الحملة والرئيس يوزع التسميات على الجمهوريين والديمقراطيين، فهيلاري كلينتون "غشاشة ومزورة"، كما وصف منافسها في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بيرني ساندرز بالرجل المجنون في مهرجان انتخابي له في فلوريدا يوم الثالث عشر من يناير 2016، كما وصف سناتورة ماساتشوستس، اليزابيث وارن بالحمقاء عندما تمنى ان تختار هيلاري الغشاشة وارن الحمقاء لتكون نائبتها في الحملة.

لم يرحم منافسيه

ترمب كان اشد قسوة مع منافسيه الجمهوريين، فنال ماركو روبيو سناتور فلوريدا، لقب ماركو "الصغير"، وظفر سناتور تكساس تيد كروز بلقب تيد "الكاذب"، وجيب بوش اصبح يُعرف بالرجل ذي الطاقة المنخفضة.

هكذا ينظر الى رجال ادارته

ولم يتورع ترمب في وصف رجال ادارته بشتى النعوت، فوفق كتاب مايكل وولف الأخير، يصف الرئيس المتحدث الإعلامي السابق شون سبايسر بالأحمق، أما رينس بريبوس، رئيس اللجنة الوطنية الجمهورية سابقًا، والذي عمل في إدارة ترمب بمنصب رئيس اركان البيت الأبيض، فحاز لقب القزم الضعيف، ونال ستيفن بانون الرجل غير الوفي والقذر، ولم يوفر الرئيس صهره جاريد كوشنر الذي وصفه بالمتملق.

 

ايلاف
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout