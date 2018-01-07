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بعد مهاجمة موكبه بالبيض.. مطالب بعزل بطريرك القدس للروم الأرثوذكس

7
JANUARY
2018
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 طالبت جهات مسيحية فلسطينية، الأحد، بعزل بطريرك القدس للروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث، الذي أثار جدلا في السنوات الماضية بسبب ما تردد عن بيعه عقارات وأملاكا مسيحية فلسطينية إلى مستثمرين إسرائيليين.

ومن بين الجهات التي دعت إلى عزل البطريرك، المجلس المركزي الأرثوذكسي الفلسطيني، والشباب العربي الأرثوذكسي، والحراك الشبابي، ولجنة الحقيقة لقرارات المؤتمر الوطني الأرثوذكسي.


ودعت هذه الجهات في بيان إلى "مراجعة الحسابات مع البطريرك ثيوفيلوس الثالث، وسحب الاعتراف الفوري به مقدمة لعزله ومحاكمته"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأكد البيان الصادر "أن البيوعات التي قام بها البطريرك ثيوفيلوس تتساوق وتكمل المشروع الصهيوني بتهويد مدينة القدس، وتنسجم تماما مع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال".


واعترض مسيحيون فلسطينيون طريق سيارة تقل البطريرك ثيوفيلوس، السبت، أثناء زيارته للضفة الغربية المحتلة، احتجاجا على قرار من الكنيسة بيع أراض لمجموعات يهودية.

وبطريركية الروم الأرثوذكس واحدة من أكبر ملاك الأراضي الخاصة في الأراضي المقدسة.


واعترض مئات الفلسطينيين موكب البطريرك ثيوفيلوس الثالث أثناء توجهه إلى كنيسة في بيت لحم لحضور قداس عيد الميلاد حسب التقويم الشرقي.

ورشق المحتجون سيارته بالحجارة وزجاجات المياه وقرعوا عليها بأيديهم وهم يصفونه بـ"الخائن"، قبل أن تتمكن قوات الأمن الفلسطينية من إبعادهم.


وتسبب ذلك في كسر زجاج نوافذ ثلاث سيارات في الموكب، لكن سيارة البطريرك لم تكن من بينها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصفقات المثيرة للجدل تشمل عقارات وأملاكا في القدس الشرقية والغربية، إضافة إلى مدينتي يافا وقيسرية الساحليتين.

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