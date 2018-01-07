وفاة رائد الفضاء الأميركي الذي قام بتهريب شطيرة من لحم البقر إلى الفضاء!

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قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) أمس (السبت) إن رائد الفضاء الأميركي المخضرم جون يونغ توفى عن عمر يناهز 87 عاما.

وكان يونغ الذي سار على القمر قد قام بتهريب شطيرة من لحم البقر المعلب خلال واحدة من رحلاته الست إلى الفضاء.

وفي عام 1972 أصبح يونغ وهو طيار سابق بالبحرية الأميركية تاسع رائد فضاء من بين 12 وطئت أقدامهم سطح القمر.

وقالت «ناسا» في بيان على «تويتر»: «نشعر بالحزن لفقدان رائد الفضاء جون يونغ».

ولم يعلن على الفور وقت حدوث الوفاة أو سببها.

وكان يونغ واحدا من أكثر رواد الفضاء إنجازا في تاريخ برنامج الفضاء، وقام برحلتين إلى الفضاء خلال برنامج جيميني التابع لـ«ناسا» في منتصف الستينات ورحلتين خلال بعثات أبولو إلى القمر ورحلتين على مكوك فضاء في الثمانينات.



وتقاعد في عام 2004 بعد أن أمضى 42 عاما مع وكالة الفضاء الأميركية.



ووصل يونغ إلى سطح القمر في أبريل (نيسان) عام 1972 خلال رحلته الفضائية الرابعة التي كانت المهمة 16 لـ«أبولو».