لاجئ سوري يعثر على كنز.. وهذا ما فعله!

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أقدمت عائلة سورية لاجئة في تركيا على إرجاع كيس من الذهب إلى الشرطة، كان قد عثر عليه أحد أفرادها في كومة قمامة في جنوب البلاد بدل الاحتفاظ به لنفسها.وأثارت هذه الخطوة اهتمام وسائل الإعلام التركية التي نشرت تفاصيل هذا الخبر.

وأوردت وسائل إعلام تركية أن زكريا، وهو لاجئ سوري، يقوم بجمع المواد القابلة للتدوير من القمامة لبيعها فيما بعد بثمن زهيد في منطقة أديامان بجنوب تركيا، عثر بالصدفة على كيس يحتوي على ذهب وحلي.



وعندما عاد إلى بيته، قررت الأسرة بالإجماع نقل الكيس بكافة محتوياته إلى الشرطة، وهو ما حصل بحضور أحد أفراد عائلته، وإمام سوري من المنطقة.