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أستراليا.. حرائق تدمر مباني و"تذيب الطرق"

6
JANUARY
2018
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أتت حرائق غابات في أستراليا على مباني وهددت أرواح ساكنيها، السبت، في الوقت الذي رفعت فيه موجة ساخنة تجتاح 3 ولايات درجات الحرارة على نحو أذاب القار "الأسفلت" على طريق سريع.
وخرج حريق عن السيطرة، مما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من الهياكل على مشارف ملبورن، ثاني أكبر مدينة في البلاد وعاصمة ولاية فيكتوريا، جنوب شرقي أستراليا.
 
وقال مسؤول إدارة الطوارئ بالولاية، كريغ لابسلي، إن درجات الحرارة المرتفعة وجفاف الجو والرياح العاتية متغيرة المسار، تجمعت معا، مما سبب أوضاعا خطيرة.
 
وتابع: "هذا ما أشارت إليه التوقعات، وعندما تندلع حرائق يشكل ذلك بالطبع مشكلة لنا".
 
وانقطعت الكهرباء عن نحو 400 منزل، وذكرت تقارير أن 50 حريقا اندلعت في فيكتوريا، السبت، رغم أن كثيرا منها كان صغيرا وتم إخماده.
 
وصدرت تحذيرات في ولاية فيكتوريا وولاية جنوب أستراليا القريبة منها، حيث نصحت السلطات سكان منطقة ريفية بالبقاء داخل المنازل اتقاء لحريق خرج عن نطاق السيطرة.
 
ويرى خبراء أن هذا أكثر أمانا من الخروج والمخاطرة بمواجهة النيران، إن غيرت اتجاهها فجأة.
 
وأصدرت السلطات تحذيرات من إشعال النار اعتبارا من منتصف الليل، في الوقت الذي تواجه فيه ولايات فيكتوريا وجنوب أستراليا وتسمانيا مخاطر اشتعال حرائق مع ارتفاع درجات الحرارة عن 40 درجة مئوية.
 
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية إن درجات الحرارة مرتفعة على نحو أدت إلى ذوبان القار على مساحة 10 كيلومترات في طريق سريع في فكتوريا.
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