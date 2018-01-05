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طقس نيويورك "يعاقب" أكبر طائرة بالعالم

5
JANUARY
2018
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اضطرت طائرة ضخمة تعرف باسم "جمبو"، إلى الهبوط في واحد من أضيق مطارات ولاية نيويورك، الخميس، جراء عاصفة ثلجية قوية.
 
وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن طائرة "إيرباص إي 380"، وهي أكبر طائرة ركاب في العالم، كان ستنزل في مطار جون كينيدي الدولي، لكن جرى تحويل مسارها إلى مطار ستيوارت الصغير، في مقاطعة أورانج.
 
وتسببت الثلوج والرياح بإغلاق المدارج في مطار كينيدي، وهو ما حال دون هبوط الطائرة التابعة لخطوط سنغافورة، فحطت في مطار صغير، علما بأن عرض جناح الطائرة يصل إلى 79 مترا.
 
ويستطيع المطار الصغير استقبال طائرات كبيرة من قبيل "جمبو"، لكن بواباته لا تتسع لها، الأمر الذي اضطر مئات الركاب إلى النزول عبر السلم، بدلا من الدخول مباشرة من البوابات.
 
وأوقف مطار كينيدي نشاطه، الخميس، ولن يستأنف عمله المعتاد حتى الجمعة، على الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، فيما أسفرت سوء حالة الطقس عن إلغاء 5 آلاف رحلة جوية في الولايات المتحدة.
 
 
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