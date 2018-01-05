living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد "نار وغضب" - ترامب يتوعد "ستيف القذر"..!

5
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تغريدة، مساء الخميس، الكتاب الجديد الذي سيصدر، الجمعة، بشأن حملته الانتخابية، و"الفوضى" داخل البيت الأبيض، متوعدا: "ستيف القذر".
 
ولم يتضح ما إذا كان ترامب يشير في تغريدته إلى المسؤول الاستراتيجي السابق في البيت الأبيض ستيف بانون الذي ينقل كتاب كتاب "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض" اقتباسات منه أو ستيف روبن رئيس دار "هندري هولت أند كومباني" التي تنشر كتاب وولف.
 
وبعد فشل محاولة لمنع صدوره، قال ترامب: "لم أسمح إطلاقا بدخول مؤلف هذا الكتاب المجنون إلى البيت الأبيض! لم أتحدث إليه أبدا بشأن كتاب. مليء بالأكاذيب وبالتحريف وبمصادر غير موجودة".
 
وأضاف ترامب: "انظروا إلى تاريخ هذا الرجل، وشاهدوا ما سيحدث له، ولستيف القذر".
 
وينقل مؤلف الكتاب مايكل وولف اقتباسات من مساعدين لترامب، بمن فيهم ستيف بانون، يعربون فيها عن شكوك جدية بشأن أهلية ترامب لمهام الرئاسة.
 
ويقتبس الكتاب، الذي يصور ترامب على أنه جبان وغير مستقر وعديم الخبرة في شؤون المكتب البيضاوي، أقوال حليفه السابق وكبير مستشاريه ستيف بانون، الذي أمره محامو الرئيس كذلك بالكف عن إفشاء معلومات.
 
ونقل الكتاب عن بانون قوله إن التحقيق، الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر بشأن قضية التدخل الروسي في انتخابات العام 2016 سيركز على قضايا تتعلق بتبييض أموال.
 
ونُشرت مقاطع من الكتاب في العديد من وسائل الإعلام، الأربعاء، مما استدعى رد فعل غاضب من البيت الأبيض.
 
وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة من الرسالة، التي وجهها محامي ترامب، تشارلز هاردر، إلى الكاتب ودار النشر، وجاء فيها أن الكتاب يحتوي "العديد من التصريحات الكاذبة التي لا أساس لها" عن ترامب.
 
وبعدما كلف ترامب محاميه السعي لوقف توزيع الكتاب، قرر الناشرون إصداره الجمعة، قبل 4 أيام من التاريخ المحدد لذلك بالأساس.
 
وكان ترامب أصدر بيانا ندد فيه بالتصريحات، التي أدلى بها ستيف بانون للكاتب، واعتبر أن بانون "فقد عقله" بعد إقالته من منصبه في الإدارة في أغسطس.
 
بينما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن الكتاب يتضمن معلومات "غير صحيحة إطلاقا".
 
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout