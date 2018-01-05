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"قنبلة الطقس" تقطع الكهرباء وتعطل الطيران في كندا

5
JANUARY
2018
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ألغت شركات طيران عشرات الرحلات وانقطعت الكهرباء عن آلاف الناس في شرق كند الخميس مع بدء هبوب العاصفة القوية "قنبلة الطقس" القادمة من الولايات المتحدة.
 
وحسب رويترز، قال مرفق نوفاسكوشيا باور في موقعه على الإنترنت، إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 17 ألف شركة ومنزل في إقليم نوفاسكوشيا الكندي. وألغيت أو تأجلت معظم الرحلات الجوية من وإلى مطار هاليفاكس ستانفيلد.
 
وقالت متحدثة إن 85 رحلة ألغيت الخميس بسبب عواصف ثلجية أثرت على الملاحة في مطارات بأقاليم "يو برونزويك" ونوفا شكوتيا وجزيرة الأمير إدوارد.
 
وأطلق خبراء الأرصاد اسم "قنبلة الطقس" على العاصفة سريعة التطور التي تصاحبها رياح عاتية وثلوجا.
 
وقال جين-فيليب بيجن خبير الأرصاد الكندي عبر الهاتف إن من المتوقع أن تشهد بعض مناطق كندا رياحا سرعتها 110 كيلومترات في الساعة فضلا عن توقعات بسقوط ثلوج في بعض مناطق إيسترن كيبيك يصل منسوبها إلى 50 سنتيمترا.
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