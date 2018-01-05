living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قائد طائرة صفع زميلته بعد شجار عنيف و.. هذا ما حصل على متن رحلة يوم رأس السنة

5
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
علقت شركة طيران هندية مهام طيارين يشتبه أنهما غادرا قمرة القيادة وانخرطا في شجار عنيف على متن رحلة بين لندن وبومباي يوم رأس السنة، بحسب بيان للشركة الخميس.
 
وفتحت "جيت إيرويز" تحقيقا في اتهامات مفادها أن طيارا صفع زميلته إثر شجار بينهما، على متن رحلة كانت تنقل 324 راكبا.
 
وبحسب وسائل إعلام هندية، خرجت الطيارة من المقصورة وهي تبكي، مما اضطر أفراد الطاقم للتدخل من أجل إقناعها بالعودة.
 
وأفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" بأن الربّان خرج أيضا من المقصورة في مرحلة ما، ولم يكن أحد يتحكم بالقيادة لبرهة من الوقت.
 
وجاء في بيان صادر عن شركة الطيران أن "سوء تفاهم حدث في مقصورة القيادة لكنه سرعان ما حُلّ وديا وواصلت الطائرة رحلتها حتى بومباي حيث حطت من دون مشاكل".
 
وأوضح البيان أن "الشركة أبلغت المديرية العامة للطيران المدني بالحادثة وسحب الفردان المعنيان من دوامات الخدمة ريثما يتم إجراء تحقيق داخلي".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout