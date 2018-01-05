"العاصفة القنبلة".. الثلوج بأرقام قياسية

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تشهد ولاية نيويورك الأميركية هطولا للثلوج يتراوح ارتفاعها بين 13 و20 سنتيمترا، بينما تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 80 كيلومترا في الساعة، حيث لا تزال موجة مما اصطلح على تسميتها بـ"العاصفة القنبلة" تجتاج الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وأعلنت الإدارة التعليمية في مدينة نيويورك إغلاق المدارس العامة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلن حكام ولايات فلوريدا وجورجيا ونورث كارولاينا وفرجينيا حالة الطوارئ، وحذروا السكان من درجات حرارة تصل إلى التجمد ومن إغلاق الطرق بسبب الثلوج.

وتتعرض معظم مناطق شرق الولايات المتحدة لموجة باردة، جمدت أجزاء من شلالات نياغارا على الجانبين الأميركي والكندي من الحدود، وأشاعت الفوضى في الحياة اليومية وسببت تجمد المياه داخل الأنابيب، وعرقلت مكافحة الحرائق في المناطق التي وصلت فيها الحرارة إلى 6.6 درجة تحت الصفر.

وتسبب البرد القارس في وفاة 9 أشخاص على الأقل خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت خدمة فلايت أوير لتعقب رحلات الطيران إن العاصفة بدأت تعرقل حركة السفر جوا في جنوب الولايات المتحدة، حيث ألغيت حوالي 50 بالمئة من الرحلات في مطاري تشارلستون وميرتل بيتش بولاية ساوث كارولاينا وفي سافانا بولاية جورجيا.