living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"العاصفة القنبلة".. الثلوج بأرقام قياسية

5
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تشهد ولاية نيويورك الأميركية هطولا للثلوج يتراوح ارتفاعها بين 13 و20 سنتيمترا، بينما تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 80 كيلومترا في الساعة، حيث لا تزال موجة مما اصطلح على تسميتها بـ"العاصفة القنبلة" تجتاج الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
 
وأعلنت الإدارة التعليمية في مدينة نيويورك إغلاق المدارس العامة، بسبب سوء الأحوال الجوية.
 
وأعلن حكام ولايات فلوريدا وجورجيا ونورث كارولاينا وفرجينيا حالة الطوارئ، وحذروا السكان من درجات حرارة تصل إلى التجمد ومن إغلاق الطرق بسبب الثلوج.
 
وتتعرض معظم مناطق شرق الولايات المتحدة لموجة باردة، جمدت أجزاء من شلالات نياغارا على الجانبين الأميركي والكندي من الحدود، وأشاعت الفوضى في الحياة اليومية وسببت تجمد المياه داخل الأنابيب، وعرقلت مكافحة الحرائق في المناطق التي وصلت فيها الحرارة إلى 6.6 درجة تحت الصفر.
 
وتسبب البرد القارس في وفاة 9 أشخاص على الأقل خلال الأيام القليلة الماضية.
 
وقالت خدمة فلايت أوير لتعقب رحلات الطيران إن العاصفة بدأت تعرقل حركة السفر جوا في جنوب الولايات المتحدة، حيث ألغيت حوالي 50 بالمئة من الرحلات في مطاري تشارلستون وميرتل بيتش بولاية ساوث كارولاينا وفي سافانا بولاية جورجيا.
 
 
 
 
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout