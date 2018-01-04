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بطل رياضي سابق يفتتح مزرعة للماريغوانا

4
JANUARY
2018
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يعتزم بطل الملاكمة العالمي السابق مايك تايسون افتتاح مزرعة للماريغوانا جنوبي ولاية كاليفورنيا الأميركية، بعد أن شرّعت الولاية بيعها لأغراض غير طبية منذ الأول من كانون الثاني الجاري.

ووفقاً لموقع “ذا بلاست” الإخباري الذي يركز على أخبار النجوم والمشاهير، فإن بطل الملاكمة السابق قد وضع حجر الأساس لمزرعة في كاليفورنيا سيتي على بعد نحو 96 كم جنوب غربي الحديقة الوطنية المعروفة بوادي الموت، وأطلق على المزرعة تسمية “مزرعة تايسون”.

وتم تخصيص نصف مساحة المزرعة البالغة 40 أكرا (نحو 16.2 هكتار) لزراعة وإنتاج ماريغوانا عالية الجودة، بينما تخصص بقية المزرعة كمخزن للإمدادات ومعمل للاستخلاص وآخر لتأكيد صلاحية الاستخدام وقسم لتدريب المزارعين، ومناطق مخصصة للمدخنين.

ودخل تشريع الاستخدام الترفيهي للماريغوانا حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني 2018 في كاليفورنيا، ومن المتوقع أن يساهم هذا التشريع في زيادة عوائد هذه الولاية الأكثر سكانا بالبلاد، بعدة مليارات دولار سنويا.

وهناك 29 ولاية أميركية قد تبنت قوانين تسمح باستخدام الماريغوانا لأغراض طبية، بينما تبنت 7 ولايات تشريعات قانونية تسمح بالاستخدام الترفيهي للماريغوانا.

المصدر: sports-leb

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