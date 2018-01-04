سرقة أغلى زجاجة فودكا في العالم.. ثمنها 1.3 مليون دولار

A + A -

تحقق شرطة العاصمة الدنماركية كوبنهاغن في سرقة زجاجة فودكا يعتقد أنها الأغلى في العالم وثمنها 1.3 مليون دولار، حسبما أفادت أسوشيتد برس.

وقال محقق الشرطة كنود هفاس إنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان منفذ السرقة في حانة "كافيه 33" قد اقتحم المكان أم استخدم مفتاحا.

ولم يسرق اللص أي شيء آخر، وفق هفاس الذي أضاف أن الشرطة أبلغت بالسرقة الثلاثاء.

وقالت قناة "تي.في 2" الدنماركية إن زجاجة فودكا روسو- بالتيك صنعت من 3 كلغ من الذهب، وما يعادلها من الفضة مع غطاء مرصع بالألماس.

وصرح مالك الحانة براين إنغبرغ الذي تضم حانته نحو 1200 زجاجة فودكا لصحيفة إكسترا بلاديت الدنماركية، أن الزجاجة تشبه مقدمة سيارة عتيقة.

وأضاف إنغبرغ أن الزجاجة لم يكن مؤمنا عليها وكانت معارة من رجل أعمال روسي.