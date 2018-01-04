ساخرون من زوجة ماكرون: تتصرف مثل ماري إنطوانيت

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تعرضت بريجيت زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسخرية بسبب كسر بروتوكول سائد في الأوساط الرئاسية الفرنسية.

ويفرض البروتوكول على السيدة الأولى أن تقف خلف الرئيس وليس إلى جانبه ولا أمامه، وقال منتقدوها بسخرية إنها تتصرف كملكة فرنسا ماري إنطوانيت التي حكمت البلاد قبل الثورة الفرنسية.

وبعد 8 أشهر من انتخاب زوجها رئيسا لفرنسا، يبدو أن السيدة الأولى ترفض بشكل قاطع أن تكون في مكان متراجع عن زوجها.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن بريجيت قولها لإذاعة فرنسية أن "المرأة لا يجب أن تكون في الخلف" مشيرة إلى البروتوكول القديم الذي لا يزال سائدا في فرنسا.

وقال أحد المنتقدين لصحيفة "التايمز" البريطانية "أصبح أكيدا الآن، إنها (بريجيت ماكرون) ليست منتخبة، هي تعتبر نفسها ملكة فرنسا."

لكن بريجيت ماكرون لم تعدم المدافعين عنها، إذ اعتبر البعض أن ما تتعرض له يندرج في إطار التمييز الجنسي.