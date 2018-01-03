living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

امرأة اغتُصبت "علناً في الشارع" .. الشاهد الوحيد مطلوب للشرطة بسبب ردة فعله!

3
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تبحث السلطات الألمانية عن رجل لم يحرك ساكناً وهو يراقب واقعة اغتصاب "علناً في الشارع"، بصفته الشاهد الوحيد على الجريمة التي وقعت ضحيتها سيدة تبلغ من العمر 31 عاماً.


الحادثة وقعت في الـ3 من ديسمبر/كانون الأول 2017، حسب تقرير للنسخة الألمانية من موقع "هاف بوست"، والذي جاء فيه أن الجريمة حدثت في مدينة فايمار بولاية تورنغن شرق ألمانيا؛ إذ أفادت الضحية بأنها كانت في رحلة تسوق، ثم قررت العودة إلى المنزل في نحو الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، عندما تعرضت بادئ الأمر للمضايقات من قبل شخص مجهول في أحد مواقف السيارات، ثم دفعها هذا الشخص إلى أحد الممرات الجانبية بجوار مدخل الموقف واغتصبها.

وذكرت الشرطة في بيان صحفي لها، أن هذا الشاهد رأى بنفسه جريمة الاغتصاب، ومع ذلك لم يُبدِ أي رد فعل سوى أنه أبدى تعجُّبه وأكمل طريقه! وتعتقد الشرطة أن الشاهد ربما لم يفهم ماذا كان يجري.


كان من المفترض أن يقوم الشاهد برد فعل مختلف

وأضاف البيان أنه في أثناء حدوث الاغتصاب، كان هناك رجل يمر بالشارع نفسه ورأى ما حدث، ولم يزد على أن أبدى انزعاجه وتعجُّبه من الأمر، قائلاً "ما هذا؟ هكذا في الشارع؟!"، ثم أكمل طريقه.

ويبدو أن الرجل ظن أنه شأن خاص حسب ما قالته الصحف المحلية وليس اغتصاباً، علماً أن بيان الشرطة لم يتقدم بأي تفاصيل عن مواصفات الشاهد.

والآن تحاول الشرطة العثور على هذا الشاهد المهم، ونشرت إعلاناً كتبت فيه رقم الهاتف، وتطلب منه الاتصال بالشرطة الجنائية على الرقم المنشور.

المصدر: هاف بوست عربي

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout