كيم جونغ أون يأمر بفتح "الخط الساخن" مع هذا البلد

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أمر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بفتح خط ساخن حدودي مغلق منذ فترة طويلة مع كوريا الجنوبية، للبدء في إجراء محادثات.

وأوضح مسؤول كوري شمالي في بيان، أنه سيتم فتح الخط الساعة 0630 بتوقيت غرينيتش، الأربعاء.

وأضاف أن المحادثات ستهدف إلى فتح حوار رسمي بخصوص إرسال وفد كوري شمالي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغتشانغ في كوريا الجنوبية، الشهر المقبل، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ويأتي البيان بعد يوم من اقتراح كوريا الجنوبية إجراء مناقشات رفيعة المستوى مع كوريا الشمالية، عقب خطاب أدلى به كيم في وقت سابق، قال فيه إنه منفتح على الحوار مع سيول.

من جانبها، رحبت سيول بإعادة فتح خط الاتصال بين الكوريتين واعتبرت ذلك أمرا "مهما جدا".