1000 جهاز هاتفي متصل بالأقمار الصناعية مباشرة دون المرور بالشبكة الهاتفية في إيران

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قالت مصادر متابعة للأحداث التي شهدتها إيران في الأيام الماضية إنّ أجهزة الأمن الإيرانية رصدت قرابة الألف جهاز هاتفي متصل بالأقمار الصناعية مباشرة دون المرور بالشبكة الهاتفية في إيران ومزوّد بحزمة أنترنت واسعة بقيت قيد العمل أثناء قطع تجريبي للأنترنت عن إيران لدقائق اختبارية، وإنّ هذا النوع من الأجهزة مع جهاز لابتوب يشكلان غرفة عمليات إعلامية تعمل كلّ إثنين أو ثلاثة منها في كلّ تظاهرة مع عدد من الهواتف المحمولة بحيث يُسيطر بواسطتها عشرة أشخاص على شعارات التظاهرات ويلبسونها الثوب المطلوب وفق الخطة المرسومة للتحرك المربوط خارجياً بقنوات فضائية عربية وأجنبية كما جرى عام 2009...