ماكرون يثمن لروحاني دور فيلق القدس في القضاء على "داعش"

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أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اتصال مع نظيرة الفرنسي إيمانويل ماكرون على التعاون الثنائي والاقليمي والدولي بين البلدين بما يخدم تعزيز السلام والامن بالمنطقة، فيما ثمن ماكرون دور فيلق القدس في القضاء على "داعش".

وشدد روحاني أن سياسة ايران تؤكد على تنمية السلام وتعزيز الاستقرار المستدام في المنطقة منوها أن الاتفاق النووي يصب في مصلحة الجميع وعلى كافة الاطراف العمل على بقائه واستمراره.

وصرح الرئيس روحاني سنلتزم بالاتفاق النووي مادام أنه يعود بالنفع إلينا مؤكدا أن على فرنسا أن تقوم بواجبها في مكافحة الإرهابين النشطين في باريس.

ومن جانبه أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: لن نقبل الرؤية التي تعتبر إيران محور الشر ونعتبر هذه الرؤية مسببا في زيادة التوترات في المنطقة.

كما صرح انه عدم إنكار دور فيلق القدس التابع للحرس الثوري في القضاء على داعش ونقدر هذا الدور.

وشدد الرئيس الفرنسي أننا لم ندعم الجماعات الإرهابية ولن نسمح بأي خطوة ضد الدول الأخرى من ترابنا.