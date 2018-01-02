living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ست دول تنضم رسمياً إلى مجلس الأمن

2
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 انضمت ست دول هي ساحل العاج وغينيا الاستوائية والكويت وهولندا والبيرو وبولندا رسمياً اليوم (الثلثاء) إلى مجلس الأمن أعضاءً غير دائمين.

وقال سفير كازاخستان لدى الأمم المتحدة خيرت عمروف الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال كانون الثاني (يناير) إن «السلام والأمن ليسا سهلي المنال»، مضيفاً خلال حفل غير مسبوق جرى بناء على طلبه في مقر الأمم المتحدة «ستتاح لكم فرصة فعلية لإحداث الفرق».

وعلى الإثر، تولى سفراء الدول الست، وهم خمسة رجال وامرأة واحدة هي سفيرة بولندا يوانا فرونيتشا، وضع أعلام بلدانهم بين أعلام الدول التسع الأخرى الأعضاء في المجلس عند مدخل قاعة الاجتماعات.

ويضم مجلس الأمن 15 عضواً بينهم خمسة دائمون يتمتعون بحق النقض (فيتو) ضد القرارات، هم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.

والسفراء الـ 15 أعضاء المجلس حالياً هم ثلاث نساء و12 رجلاً. وإضافة إلى السفيرة الأميركية نيكي هايلي ونظيرتها البولندية التي انضمت اليوم إلى المنتدى الأممي، تصل في كانون الثاني (يناير) الجاري السفيرة البريطانية الجديدة لدى المنظمة الدولية كارن بيرس.

والدول الست التي غادرت مجلس الأمن في 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي هي اليابان ومصر والسنغال وأوكرانيا وأوروغواي وإيطاليا.

الحياة
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout