عرَّافة شهيرة تتنبأ.. هذا المنتخب سيفوز بكأس العالم لكرة القدم لهذا العام!

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تنبأت وسيطة روحية أسترالية بما سيحمله عام 2018 في جعبته حيث أشارت الى فوز المنتخب الألماني لكرة القدم بكأس العالم، مشيرةً إلى أن حامل اللقب قد يعاني في مشواره بالبطولة، ولكنَّ أحاسيسها الداخلية مصرة أنَّ الفوز سيكون من نصيب ألمانيا.

أما بالنسبة لانفصال المشاهير، قالت كيري إنَّ كانيّ ويست نجم الراب الأميركي وزوجته كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع في طريقهما للانفصال، مشيرةً إلى أنَّ حياتهما المهنية المنفصلة قد تكون السبب الأساسي لبعض المتاعب في نهاية المطاف.

وأرسلت كيري علاماتٍ تحذيرية أيضاً لجاستن تيمبرليك نجم البوب الأميركي وزوجته الممثلة الأميركية جيسيكا بيل، اللذين لديهما ابنٌ في الثانية من عمره يُدعى سيلاس.

وقالت كيري: "أشعر أنَّ هناك القليل من المشاكل لديهما أيضاً. لا أشعر بمشاعر جيدة تجاههما على الإطلاق".