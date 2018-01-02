بعد عودتهم من قداس رأس السنة.. مجزرة تودي بحياة 21 شخصًا!

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قتل 21 مصليا على الأقل برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا عليهم النار لدى عودتهم من قداس ليلة رأس السنة منتصف ليل الأحد-الإثنين، بحسب السلطات المحلية في بورت هاركورت في جنوب نيجيريا.

ووفقا لصحيفة "بريميوم تايمز" نقلا عن السلطات المحلية، وقع الهجوم المسلح في مدينة أوموكو التي تبعد حوالى 90 كلم من بورت هاركورت، المركز النفطي الكبير وعاصمة ولاية ريفرز، ما أدى لمقتل 21 شخصا.

وقال مصدر أمني (طالبا عدم نشر اسمه)، إن "14 شخصا قتلوا في مكان الهجوم واصيب 12 آخرون بالرصاص وقد نقلوا إلى المستشفى وهم يتلقون العلاج".

من جهته، قال أحد اقرباء القتلى ويدعى أوغوشيو أولوبغو، إن "المسلحين اطلقوا النار على جمع من المصلين بعد منتصف الليل بقليل"، بحسب الوكالة الفرنسية.

وبدوره، أوضح المتحدث باسم شرطة ولاية ريفرز نامدي أوموني، أن الشرطة اطلقت عملية أمنية "للقبض على هؤلاء المجرمين ومحاكمتهم"، مشيرا إلى أن عدد ضحايا الهجوم لم يتأكد حتى الساعة.

ولم تعلن أية جهة أو جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي نيجيريا، تنشط جماعة "بوكو حرام" الإسلامية المتطرفة، والتي تعارض كل ما هو غربي ويسعون إلى فرض الشريعة في جميع أنحاء البلاد. ودائما ما تقف جماعة بوكو حرام وراء معظم الهجمات الإرهابية التي تنفذ بانتظام ردا على حملة عسكرية موجهة ضدها، تقوم بها النيجر والكاميرون وتشاد.