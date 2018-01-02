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فوضى في مطارات كندا بسبب موجة الصقيع

2
JANUARY
2018
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أدّت موجة الصقيع التي تضرب كندا الى تأجيل رحلات كثيرة وإلغاء اخرى في المطارات الرئيسية في البلاد مما أثار غضب الركاب وتسبب بحالة من الفوضى، لا سيما بسبب النقص غير المتوقع في أعداد الموظفين وعدم ازالة الجليد عن المدرجات بالسرعة الكافية.


ومنذ ساعات الفجر الأولى من يوم الاثنين نشرت شركة “إير كندا” على مواقع التواصل الاجتماعي “تنبيه سفر” أخطرت فيه مسافريها الى إمكانية حصول “تغييرات بدون رسوم إضافية على الحجوزات” في الرحلات المغادرة من مطارات تورونتو ومونتريال وكالغاري وأوتاوا.ومع مرور الوقت ازدادت فترات التأخير في الرحلات المغادرة لتصل قرابة فترة الظهيرة إلى خمس ساعات في بعض الرحلات، بحسب مواقع المطارات.وفي تورونتو، تسببت الثلوج في تعقيد عمليات شركات الطيران مما أدى الى تأجيل او إلغاء حوالى 500 رحلة في مطار بيرسون حتى الساعة 15,30 (20,30 ت غ)، وفقا لموقع فلايت أوير المتخصص بتتبّع الرحلات.

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