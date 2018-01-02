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باكستان تستدعي السفير الأميركي...لهذا السبب

2
JANUARY
2018
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سبوتنيك-


استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، مساء الإثنين، السفير الأميركي في إسلام آباد، للاحتجاج على اتهامات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب للبلاد بـ”توفير مأوى للإرهابيين”، حسب مصدر دبلوماسي باكستاني.


ووفقا لـ”الأناضول”، نقل موقع “داون نيوز” الباكستاني، عن مسؤول بارز في مكتب الخارجية الباكستانية (لم يذكر اسمه)، قوله، إن “الخارجية الباكستانية، استدعت السفير الأميركي في إسلام آباد، ديفيد هيل، لتسجيل الاحتجاج على التصريحات الاتهامية التي غرد بها ترامب”.


وفي المقابل، أكد المتحدث باسم السفارة الأميركية في إسلام آباد، ريك سينلسين، هذا التطور قائلًا، إن السفير هيل دعي إلى اجتماع في وزارة الخارجية في التاسعة مساء (16:00 تغ)، حسب الموقع.


وفي وقت سابق اليوم، قال ترامب في تغريدة على حسابه في “تويتر”، “الولايات المتحدة قدمت بغباء لباكستان أكثر من 33 مليار دولار على شكل مساعدات على مدى السنوات الـ15 الماضية، وهم لم يعطونا سوى الأكاذيب والخداع، ظنا منهم أن قادتنا حمقى”. وأضاف، “هم يوفرون ملاذا آمنا للإرهابيين الذين نصطادهم في أفغانستان”.


وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها واشنطن إسلام أباد بـ”توفير ملاذات آمنة لإرهابيين”.


وفي آب الماضي، أعلن الرئيس الأميركي عن تغييرات جديدة في السياسات التي تنتهجها الولايات المتحدة بكل من أفغانستان وباكستان والهند.
واتهم ترامب في استراتيجيته باكستان بأنها تمنح “ملاذا للإرهابيين”، وهو ما رفضته إسلام آباد، وطالبت الرئيس الأميركي بالتخلي عن هذه التهمة.

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